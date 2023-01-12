Олеся Жураковская будет исполнять обязанности директора и художественного руководителя этого театра на период военного положения до проведения конкурса на эту должность.
Известная актриса стала директором Театра драмы и комедии на левом берегу в Киеве.
Согласно решению Департамента культуры КГГА Олеся Жураковская будет исполнять обязанности директора и художественного руководителя этого театра на период военного положения до проведения конкурса на эту должность.
Об этом говорится в сообщении в Facebook театра.
Олеся Жураковская планирует, что театр будет двигаться по выбранному вектору, то есть будет существовать в пространстве современного европейского театра. Это направление было начато Эдуардом Митницким (1931-2018), основателем и художественным руководителем театра, который продолжила команда бывшего директора и художественного руководителя театра Стаса Жиркова и главного режиссера театра Тамары Труновой.
"Наша цель на сегодня, учитывая обстоятельства, в которых мы живем, — не потерять то, что мы наработали, сохранить и приумножить наше достояние, наши традиции. А для нашего театра традиционно: экспериментировать, не бояться говорить о важном и быть в авангарде ", — отметила Олеся Жураковская.
Олеся Жураковская работает в Киевском академическом театре драмы и комедии на левом берегу (с 2002 года). Заслуженная артистка Украины (2016).
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