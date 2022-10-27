Израильский город Ашдод передал Киеву 10 генераторов и 20 тепловых пушек: фото

В КГГА отметили, что в условиях войны поддержка иностранных партнеров необходима и очень своевременна.

Агрессор пытается разрушить инфраструктурные объекты и оставить украинцев без тепла зимой, в том числе и в Киеве. Чтобы украинская столица не замерзла зимой, израильский город Ашдод передал столице 10 генераторов и 20 тепловых пушек.

Об этом сообщили в КГГА.

Израильская делегация во главе с заместителем мэра Ашдода Эли Нахт прибыла в Киев по приглашению депутатов Киевского городского совета Георгия Зантараи и Андрея Витренко.

Как отметил заместитель городского головы – секретарь Киевского городского совета Владимир Бондаренко, в условиях войны поддержка иностранных партнеров необходима и очень своевременна.

В ходе встречи также обсуждался вопрос реабилитации военных и детей в израильских клиниках, в том числе бесплатное протезирование конечностей, а также предоставление консультаций от израильских врачей по восстановлению физического и ментального здоровья жертв войны.

Напомним, в ночь на 27 октября российские оккупанты нанесли удар по одной из общин Киевской области. Захватчики совершили более шести атак дронами-шахидами по территории Киевщины.

По данным "Укрэнерго", в результате атак оккупантов по энергетической инфраструктуре в Киеве и области возник дефицит мощности в размере 30% потребления, поэтому в настоящее время вводятся более длительные экстренные отключения света в Киеве и Киевской области.

Справедливого и чёткого графика не будет: Киев и области без света из-за ночных обстрелов

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