Израиль в Киеве испытает "умную" систему оповещения воздушной угрозы

В Киеве в мае пройдут испытания гражданской системы предупреждения о ракетных ударах, разработанной Израилем для Украины.

Как сообщает издание Walla, эти испытания должны пройти через несколько недель, а если они пройдут успешно, система сможет заработать уже летом.

По словам источника, система будет подключаться к украинской радиолокационной системе, что позволит быстрее и точнее посылать сигналы уведомлений на мобильные телефоны граждан и включать звуковые сигналы только в тех местах, где есть опасность попасть под ракетный удар.

Как отмечает издание, эта система поможет гражданам в зоне ракетных обстрелов иметь больше времени, чтобы добраться до зоны укрытия. В то же время граждане, находящиеся в других районах, смогут беспрепятственно продлевать свою жизнь.

Следует отметить, что бывший министр обороны Израиля Бенни Ганц впервые заявил о намерении поставить систему оповещения Украине еще в октябре прошлого года. Министр иностранных дел Эли Коэн во время своего визита в Киев в феврале этого года пообещал, что система будет внедрена в течение следующих шести месяцев.

Если же испытания системы будут успешными, она будет запущена еще в нескольких городах Украины с населением более миллиона жителей. Следовательно, украинцы получат еще один инструмент, который поможет обеспечить их безопасность в условиях войны.

Напомним, что в трех районах Киевской области ожидаются опасные гидрологические явления.

Читайте также: