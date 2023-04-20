Израиль в Киеве испытает "умную" систему оповещения воздушной угрозы

В Киеве Израиль планирует опробовать систему предупреждения о ракетных ударах.
В Киеве в мае пройдут испытания гражданской системы предупреждения о ракетных ударах, разработанной Израилем для Украины.
Как сообщает издание Walla, эти испытания должны пройти через несколько недель, а если они пройдут успешно, система сможет заработать уже летом.
По словам источника, система будет подключаться к украинской радиолокационной системе, что позволит быстрее и точнее посылать сигналы уведомлений на мобильные телефоны граждан и включать звуковые сигналы только в тех местах, где есть опасность попасть под ракетный удар.
Как отмечает издание, эта система поможет гражданам в зоне ракетных обстрелов иметь больше времени, чтобы добраться до зоны укрытия. В то же время граждане, находящиеся в других районах, смогут беспрепятственно продлевать свою жизнь.
Следует отметить, что бывший министр обороны Израиля Бенни Ганц впервые заявил о намерении поставить систему оповещения Украине еще в октябре прошлого года. Министр иностранных дел Эли Коэн во время своего визита в Киев в феврале этого года пообещал, что система будет внедрена в течение следующих шести месяцев.
Если же испытания системы будут успешными, она будет запущена еще в нескольких городах Украины с населением более миллиона жителей. Следовательно, украинцы получат еще один инструмент, который поможет обеспечить их безопасность в условиях войны.
Напомним, что в трех районах Киевской области ожидаются опасные гидрологические явления.
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