Изнасилование женщины в подземном переходе: в Киеве будут судить 37-летнего безработного

В Киеве мужчину будут судить за изнасилование женщины в подземном переходе.

Об этом сообщила пресс-служба Киевской городской прокуратуры.

"Голосеевской окружной прокуратурой города Киева направлен в суд обвинительный акт в отношении 37-летнего жителя столицы, который совершил разбойное нападение на женщину в переходе и изнасиловал ее (ч. 4 ст. 187 и ч. 2 ст. 152 УК Украины)", – говорится. в сообщении.

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Событие произошло в сентябре этого года. Как сообщалось ранее, 37-летний безработный житель Киева увидел, как молодая женщина спустилась в подземный переход по ул. Приднепровское шоссе и последовал за ней. Несмотря на то, что все происходило около 17 часов вечера, людей вокруг не было, поскольку это место расположено недалеко от промзоны, поэтому прохожих там обычно немного. Мужчина приставил к шее 23-летней женщины лезвие канцелярского ножа, заставив отдать ему 4 тысячи гривен.

Далее злоумышленник, снова угрожая лезвием ножа, изнасиловал женщину.

Установлено, что мужчина ранее был осужден за аналогичные преступления.

Насильнику грозит до 15 лет за решеткой.

Напомним, в Киевской области мужчина изнасиловал и пытался убить 17-летнюю девушку.

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