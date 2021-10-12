Изнасилование детей: прокуратура Киева отстояла в апелляции два приговора педофилам в 10 и 15 лет

В обоих случаях подсудимые оспаривали объявлены им приговоры.

Прокуратура Киева отстояла в апелляции два приговора педофилам по фактам развратных действий и сексуального насилия в отношении детей. Они проведут за решеткой 10 и 15 лет.

Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской прокуратуры.

Так, согласно материалам обвинения, поддержанного Подольской окружной прокуратурой в 2019 году, 33-летний мужчина, проживая вместе с матерью двоих детей, запугивая их, удовлетворял половую страсть неестественным способом с малолетним мальчиком и насиловал его несовершеннолетнюю сестру.

Приговором суда первой инстанции мужчина признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 152, ч. 3 ст. 153, ч. 2 ст. 15 ч. 3 ст. 153, ч. 1 ст. 156 и ч. 2 ст. 156 УК Украины. Ему назначено наказание в виде 15 лет лишения свободы.

Также в 2020 году Шевченковской окружной прокуратурой поддержано обвинение в отношении 21-летнего мужчины, который воспользовавшись отсутствием взрослых лиц рядом, изнасиловал малолетнюю соседку, заманив ее на чердак дома, в котором они проживали.

Приговором суда первой инстанции мужчина признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 152 УК Украины, ему назначено наказание в виде 10 лет 6 месяцев лишения свободы.

В обоих случаях подсудимые обжаловали объявленные им приговоры.

Однако благодаря принципиальной позиции прокуратуры, апелляционные жалобы защитников оставлены без удовлетворения, а приговоры судов первой инстанции — без изменений.

Напомним, под Киевом 48-летний мужчина изнасиловал несовершеннолетнюю. Уроженец Луганской области воспользовался тем, что девушка лежала без сознания в гараже, и вступил с ней в половую связь.

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