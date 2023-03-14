Изнасиловали 4-летнего ребенка и мать на глазах у отца: российских снайперов обвиняют в зверствах Киевской области

Украина обвиняет двух российских снайперов в ужасающем преступлении над семьей.

Двух русских снайперов обвиняют в сексуальном насилии над четырехлетней девочкой и групповом изнасиловании ее матери под дулом пистолета на глазах отца.

Об этом пишет Reuters со ссылкой на материалы украинской прокуратуры.

Как передает издание, расследование является одним из самых масштабных по фактам сексуального насилия за время полномасштабной войны.

В ужасном преступлении подозревают 28-летнего Евгения Чернокнижного и неназванного 32-летнего россиянина вместе с еще 4 военными РФ.

"Инциденты, к которым эту группу считают причастной, входят в серию сексуальных преступлений, которые российские солдаты 15-й отдельной мотострелковой бригады совершили в Броварском районе Киевской области в марте прошлого года. Большинство зверств произошло 13 марта", — говорится в сообщении.

Отмечается, что в состоянии алкогольного опьянения полицейские ворвались во двор дома, где жила молодая семья.

По данным следствия, россияне избили мужчину металлическим горшком, а затем заставили встать на колени. В это время его жена подвергалась групповому изнасилованию. Тогда же насилие совершили и в отношении 4-летней дочери супруги. При этом один из солдат заявил, что собирается "сделать из нее женщину".

"После вероятного нападения на девочку и ее родителей двое военных вошли в соседний дом пожилой пары, они избили их и изнасиловали 41-летнюю беременную женщину и 17-летнюю девушку, которые находились здесь. В другом месте, где проживало несколько семей, солдаты загнали всех" на кухню и изнасиловали группой 15-летнюю девушку и ее мать", — говорится в сообщении.

Всем жертвам ужасного преступления удалось выжить. Им оказали психологическую и медицинскую помощь.

Напомним, украинские прокуроры собрали сотни данных на российских военных преступников за их агрессию в Украине и отмечают их на специальной доске.

Тем временем министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сообщил, что количество стран, поддерживающих создание специального трибунала для России, возросло до 32.

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