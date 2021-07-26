Изнасиловал и забрал деньги: в Киеве задержали злодея за нападение на женщину (фото, видео)

Изнасиловал и забрал деньги: в Киеве задержали злодея за нападение на женщину (фото, видео)

У нападавшего был нож.

В Киеве мужчина с ножом напал на женщину, изнасиловал ее и забрал деньги.

Злоумышленник подошел к женщине и начал разговор, после чего, угрожая ножом, набросился на нее. В течение суток оперативники разыскали злодея, а следователь начал досудебное расследование по двум статьям Уголовного кодекса Украины.

Об этом сообщает Отдел коммуникации полиции Киева.

"В дежурную часть Подольского управления полиции обратилась 40-летняя местная жительница, которая сообщила, что неизвестный мужчина изнасиловал ее и забрал деньги. Для установления обстоятельств происшествия по вызову немедленно выехали следственно-оперативная группа, оперативники сектора раскрытия преступлений против жизни и здоровья и кинологи со служебными собаками", — говорится в сообщении полиции.

Как рассказал временно исполняющий обязанности начальника полиции Киева Виктор Нечитайло, полицейские выяснили, что потерпевшая возвращалась домой через парк на улице Вышгородской, где к ней подошел неизвестный мужчина и начал разговор.

"Пока женщина пыталась избежать общения, злоумышленник достал нож и, угрожая им, набросился на нее, после чего забрал деньги и скрылся. Проведя комплекс оперативно-розыскных мероприятий, мы установили местонахождение обидчика и обнаружили у него нож, которым он угрожал, и деньги заявительницы. Вещественные доказательства направили на экспертизу, а злоумышленника задержали в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Им оказался 22-летний уроженец Хмельницкой области ", — сообщил Нечитайло.

По данному факту следственным отделом Подольского управления полиции начато досудебное расследование по ч. 1 ст. 152 (Изнасилование) и ч. 1 ст. 187 (разбой) Уголовного кодекса Украины.

Задержанному сообщено о подозрении в совершении уголовных преступлений и следователями подано ходатайство в суд об избрании меры пресечения — содержание под стражей. За содеянное ему грозит до семи лет лишения свободы.

Напомним, в Киеве доцент кафедры одного из вузов совершал развратные действия в отношении 12-летней внучки своей знакомой.

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку