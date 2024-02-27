Изнасиловал 9-летнюю дочь: в Киевской области будут судить горе-отца

Обвиняемый зашел в комнату дочери и, пользуясь тем, что за его действиями никто не наблюдает, изнасиловал ее, кроме того, он совершил насильственные действия сексуального характера.

Жителя Киевщины будут судить за изнасилование 9-летней дочери.

Об этом сообщает Киевская областная прокуратура.

"При процессуальном руководстве ювенальных прокуроров Броварской окружной прокуратуры в суд направлен обвинительный акт в отношении мужчины по фактам изнасилования и сексуального насилия (ч. 4 ст. 152, ч. 4 ст. 153 УК Украины)", – говорится в сообщении прокуратуры.

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Расследованием установлено, что обвиняемый зашел в комнату 9-летней дочери и, пользуясь тем, что за его действиями никто не наблюдает, изнасиловал ее. Кроме того, мужчина совершил насильственные действия сексуального характера.

По ходатайству прокуратуры обвиняемый находится под стражей.

Напомним, в Киевской области будут судить мужа и жену, которые снимали порнографический контент, развращали двух дочерей и насиловали одну из них.