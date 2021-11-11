Издевательство над больной бабушкой: обвиняемый подросток уехал из Киева и просит в Сети 30 тысяч гривен

Сейчас молодой человек находится в Виннице.

Один из 18-летних обвиняемых в издевательствах над больной лежащей бабушкой уехал из Киева и теперь просит денег.

Об этом он написал в Instagram.

Парень показал сообщение от Оболонской окружной прокуратуры Киева и просит 30 тысяч гривен.

Фото из социальных сетей

Также он опубликовал свою локацию – это город Винница.

Напомним, по данным следствия, 76-летняя пенсионерка уже 5 лет прикована к постели. Над ней издевались два друга ее внука, пока тот все снимал на камеру. Они направляли на нее оружие, имитировали самоубийство, угрожали кулаками и записывали все это на камеру.

Теперь парням 2001, 2002, 2003 годов рождения грозит до четырех лет лишения свободы.

Молодые люди поиздевались над прикованной к кровати бабушкой | Новости Украины

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