Избил за отказ и изнасиловал в бессознательном состоянии – в Киеве будут судить мужчину за смерть женщины

В Киеве перед судом предстанет 51-летний мужчина за изнасилование женщины со смертельным исходом.

Об этом сообщает Киевская городская прокуратура.

Прокуратура направила в суд обвинительный акт в отношении 51-летнего мужчины по обвинению в изнасиловании женщины, что повлекло тяжкие последствия (ч. 5 ст. 152 УК Украины).

Согласно материалам следствия, 16 сентября обвиняемый пригласил к себе домой 53-летнюю женщину и предложил вместе употребить алкогольные напитки. Затем мужчина стал настаивать на интимных отношениях. Получив от женщины отказ, злоумышленник нанес ей многочисленные ушибы руками в область головы и других частей тела, в результате которых потерпевшая потеряла сознание.

"Пользуясь беспомощным состоянием женщины, мужчина жестоко ее изнасиловал. На следующий день женщина, которая из-за полученных травм не могла самостоятельно передвигаться, была госпитализирована в тяжелом состоянии. 19 сентября потерпевшая скончалась в больнице. Согласно заключению судебно-медицинской экспертизы, смерть женщины наступила в результате телесных повреждений, полученных во время изнасилования", — рассказали правоохранители.

В настоящее время обвиняемый находится под стражей. Санкция статьи предусматривает от 10 до 15 лет лишения свободы.

Напомним, житель Киевщины был задержан по подозрению в изнасиловании собственной 9-летней дочери.

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