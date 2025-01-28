Избил священника гаечным ключом: в Киевской области задержали мужчину

Злоумышленнику грозит до семи лет лишения свободы.

В Василькове Киевской области во вторник, 28 января, 33-летний злоумышленник несколько раз ударил 50-летнего священнослужителя гаечным ключом.

Об этом сообщила пресс-служба полиции Киевщины.

"В Обуховском районе злоумышленник из-за неприязненных отношений несколько раз ударил гаечным ключом священнослужителя. Мужчине грозит до семи лет лишения свободы", - говорится в сообщении.

Правоохранители оперативно прибыли на место происшествия и задержали нападавшего. Мужчину поместили в изолятор временного содержания, а вещественное доказательство - гаечный ключ - был изъят. Ему грозит до семи лет лишения свободы за хулиганские действия. Следственные действия продолжаются.

Напомним, в Стрые на Львовщине полицейские задержали 34-летнего мужчину, который с особой жестокостью убил свою 57-летнюю мать.

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