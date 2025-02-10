Избил и ограбил во время тревоги: подробности циничного нападения в Киеве

В Киеве правоохранители задержали мужчину, совершившего ограбление 69-летней женщины. Он нанес последний телесные повреждения и завладел ее собственностью.

Об этом сообщила полиция Киева.

Задержали мужчину, совершившего ограбление 69-летней женщины

Как отмечается, во время воздушной тревоги киевлянка укрылась в подземном переходе, взяв с собой все свои сбережения и ценные вещи. Женщина же стала жертвой нападения. Так, 28-летний местный житель, ранее судимый за аналогичные преступления, избил пенсионерку и отобрал ее сумку, в которой находились документы, золотые серьги, телефон и 44 тысяч гривен.

Задержали мужчину, совершившего ограбление 69-летней женщины

"За совершение грабежа нападающему грозит до 10 лет лишения свободы", – сообщили в полиции.

Ранее речь шла о том, что в Киеве будут судить частную нотарку и трех ее сообщников, присвоивших около 1 млн грн с банковских счетов умерших граждан. Среди фигурантов – 42-летняя организатор схемы и двое мужчин и женщина в возрасте от 40 до 43 лет.

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