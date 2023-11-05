Избиение военного в отделе полиции Киева: появилась реакция правоохранителей

Полиция Киева начала служебную проверку по факту конфликта полицейского и пограничника – после того, как в Сети появилось видео избиение военного столичным правоохранителем.

Об этом сообщили в отделе коммуникации полиции Киева.

Инцидент произошел ночью 3 ноября. Тогда во время патрулирования по городу наряд полиции обнаружил мужчину, который находился на улице в комендантский час.

"Оперативник Шевченковского управления полиции обратился к прохожему с просьбой проверить его документы и поинтересовался, почему он находится на улице во время комендантского часа. В этот момент к ним подошел подвыпивший в камуфляже, начал агрессивно вести себя и несколько раз толкнул оперативника", — говорится. в сообщении.

После этого, подчеркивают в полиции, их работник пригласил незнакомца в отдел для проверки его личности. Впрочем, военный "игнорировал законные требования полицейского и продолжал конфликтовать".

Впоследствии стало известно, что мужчина несет службу в одном из пограничных подразделений.

В Киеве полицейский избил военного в отделении полиции - соцсети

Напомним, в Сети появилось видео, на котором полицейский жестоко избил военного в отделе полиции Киева. По данным соцсетей, причиной задержания военного стало нарушение комендантского часа.

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