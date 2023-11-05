Избиение военного полицейским в Киеве: за дело взялись прокуратура и ГБР

Прокуратура Киева приступила к уголовному производству в связи с избиением военнослужащего ГПСУ полицейским в районном управлении полиции столицы. Досудебное расследование в уголовном производстве осуществляют следователи ГБР в Киеве.

Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры.

При процессуальном руководстве Киевской городской прокуратуры начато досудебное расследование по факту возможных неправомерных действий в отношении военнослужащего со стороны сотрудников полиции.

"Сведения внесены в ЕРДР по ч. 2 ст. 365 УК Украины – превышение власти или служебных полномочий. В рамках следствия проводятся мероприятия по установлению обстоятельств инцидента, его участникам и возможным свидетелям. Также будут проработаны записи с камер видеонаблюдения в Шевченковском управлении полиции", говорится в сообщении.

Избиение военного в Киеве

В Сети опубликовали видео избиения украинского военного столичным полицейским. Инцидент произошел в Шевченковском районном отделе полиции. Военный после тяжелого ранения был направлен на военно-врачебную комиссию (ВЛК) в Киев. После прохождения комиссии защитник направился на вокзал, где был задержан полицейскими за нарушение комендантского часа.

Полиция Киева приступила к служебной проверке по факту конфликта полицейского и пограничника.

Спикер ГНСУ Андрей Демченко сообщил, что пограничная служба выступает за объективное расследование ситуации. По его словам, командование пограничного отряда, в котором проходит военную службу, начало внутреннее расследование.

Он также добавил, что пограничник, которого избил полицейский, возвращался к местоположению из больницы, где проходил обследование после получения на фронте контузии (акубаротравмы).

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