Избиение военного полицейским в Киеве: за дело взялись прокуратура и ГБР

В Киеве полицейский избил военного в участке.
Прокуратура Киева приступила к уголовному производству в связи с избиением военнослужащего ГПСУ полицейским в районном управлении полиции столицы. Досудебное расследование в уголовном производстве осуществляют следователи ГБР в Киеве.
Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры.
При процессуальном руководстве Киевской городской прокуратуры начато досудебное расследование по факту возможных неправомерных действий в отношении военнослужащего со стороны сотрудников полиции.
"Сведения внесены в ЕРДР по ч. 2 ст. 365 УК Украины – превышение власти или служебных полномочий. В рамках следствия проводятся мероприятия по установлению обстоятельств инцидента, его участникам и возможным свидетелям. Также будут проработаны записи с камер видеонаблюдения в Шевченковском управлении полиции", говорится в сообщении.
Избиение военного в Киеве
В Сети опубликовали видео избиения украинского военного столичным полицейским. Инцидент произошел в Шевченковском районном отделе полиции. Военный после тяжелого ранения был направлен на военно-врачебную комиссию (ВЛК) в Киев. После прохождения комиссии защитник направился на вокзал, где был задержан полицейскими за нарушение комендантского часа.
Полиция Киева приступила к служебной проверке по факту конфликта полицейского и пограничника.
Спикер ГНСУ Андрей Демченко сообщил, что пограничная служба выступает за объективное расследование ситуации. По его словам, командование пограничного отряда, в котором проходит военную службу, начало внутреннее расследование.
Он также добавил, что пограничник, которого избил полицейский, возвращался к местоположению из больницы, где проходил обследование после получения на фронте контузии (акубаротравмы).
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