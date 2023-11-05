Избиение военного полицейским в Киеве: мужчина приехал на обследование после травмы на войне

В Киеве полиция начала служебную проверку по факту конфликта полицейского и пограничника после того, как в Сети появилось видео избиение военного правоохранителем. Инцидент произошел ночью 3 ноября.

Спикер ГПСУ Андрей Демченко в комментарии РБК-Украина сообщил, что пограничная служба выступает за объективное расследование ситуации. По его словам, командование пограничного отряда, в котором проходит военную службу, начало внутреннее расследование.

В ГНСУ подтвердили, что на момент инцидента пограничник возвращался к местонахождению из больницы, где проходил обследование после получения на фронте контузии (акубаротравмы).

Напомним, в Сети опубликовали видео избиения украинского военного столичным полицейским. Инцидент произошел в Шевченковском районном отделе полиции. Военный после тяжелого ранения был направлен на военную-врачебную комиссию (ВЛК) в Киев. После прохождения комиссии защитник направился на вокзал, где был задержан полицейскими за нарушение комендантского часа.

Полиция Киева приступила к служебной проверке по факту конфликта полицейского и пограничника.

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