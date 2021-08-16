Избиение ветерана АТО и журналиста на Банковой в Киеве: что известно о нападавших

Полиция сообщила о подозрении двум лицам, которые избили журналиста издания "Буквы".

Следователи полиции Киева сообщила о подозрении двум лицам, избившим журналиста интернет-издания "Буквы" Александра Кужельного.

Нарушители сначала унижали, а затем нанесли телесные повреждения фотокорреспонденту. За содеянное им грозит до пяти лет заключения.

Напомним, в субботу, 14 августа, во время митинга на улице Банковой неизвестные избили представителя СМИ.

Нападающими оказались львовяне, 2001 и 2004 годов рождения, которые были участниками акции. В рамках начатого уголовного производства по ч. 2 ст. 345-1 (Угроза или насилие в отношении журналиста) Уголовного кодекса Украины, следователи под процессуальным руководством Печерской окружной прокуратуры сообщили фигурантам о подозрении в совершении преступления.

Полицейские обратились в суд с ходатайствами об избрании им меры пресечения. За содеянное фигурантам грозит до пяти лет лишения свободы.

Также сотрудники полиции устанавливают роль других участников в содеянном правонарушении.

Кроме того, в полиции отметили, что извинения за совершение преступления не освобождает правонарушителей от ответственности.

"Раскаяние, материальная компенсация расходов на лечение журналиста может быть учтена судом при вынесении приговора. Также напоминаем, что членство в любых общественных формированиях или политических организациях не освобождает от ответственности за совершение правонарушения", — подытожили в полиции.

В то же время лидер "Нацкорпуса" Андрей Билецкий осудил нападение на журналиста. Он встретился с Кужельным и извинился. По словам Белецкого, "эти подонки (нападавшие - ред.) не имеют отношения к "Азову" и "Нацкорпусу".

Оператору ТСН Антону Филиппу, который является ветераном АТО, повезло меньше. 14 августа Антон оказался в эпицентре противостояния между активистами "Национального корпуса" и полиции у Офиса президента. В какой-то момент говорит, его накрыло облаком газа, а потом еще и получил удар по голове. Полиция вытаскивала оператора из толпы через специальную границу.

Обидчиков Антона пока не удалось идентифицировать. От медиков оператор 15 августа услышал диагноз: сотрясение мозга и ушибы.

В Центре гражданских свобод говорят, что сейчас изучают все записи и будут делать выводы, что именно спровоцировало беспорядки. Была ли это случайность, или спланированные действия.

Напомним, восемь пострадавших среди силовиков и двое среди журналистов, в частности оператора ТСН Антона Филиппа сбили с ног. Так закончилась протестная акция на Банковой. "Национальный корпус" пришел к Офису президента, чтобы вступиться за бойцов "Азова", которых недавно задержали по подозрению в разбое. Полицейские хотели проверить, не имеют ли митингующие запрещенных предметов. И политическая акция переросла в масштабную драку. В то же время был применен слезоточивый газ, дымовые шашки, покрышки.

Новости Украины: оператор ТСН получил сотрясение мозга и ушибы во время съемок митинга на Банковой

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