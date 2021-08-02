Избиение таксиста под Киевом: задержан 19-летний парень

Таксист с многочисленными ушибами лежал без сознания на обочине возле открытой машины.
Под Киевом полиция задержала 19-летнего парня, который напал на таксиста.
Событие произошло 1 августа около 3 часов ночи вблизи города Вишневое. На обочине дороги водители обнаружили мужчину без сознания с многочисленными ушибами и открытую машину такси.
Об этом сообщает Полиция Киевской области.
"Полицейские провели ряд оперативно-розыскных мероприятий и установили личность злоумышленника, который нанес телесные повреждения таксисту. Им оказался 19-летний уроженец поселка Березная, Житомирской области. Как выяснилось, парень вызвал такси, чтобы доехать до определенного адреса, но во время поездки между таксистом и клиентом возникла конфликтная ситуация, при которой парень нанес оппоненту многочисленные ушибы и ножевые ранения", — говорится в сообщении полиции.
Полицейские задержали злоумышленника в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.
По данному факту возбуждено уголовное производство по ч.2 ст.15 (покушение на преступление) ч.1 ст.115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.
Напомним, в Киеве таксист ударил ножом в живот гражданина США, который вступился за Украину и Грузию.