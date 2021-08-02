Избиение таксиста под Киевом: задержан 19-летний парень

Таксист с многочисленными ушибами лежал без сознания на обочине возле открытой машины.

Под Киевом полиция задержала 19-летнего парня, который напал на таксиста.

Событие произошло 1 августа около 3 часов ночи вблизи города Вишневое. На обочине дороги водители обнаружили мужчину без сознания с многочисленными ушибами и открытую машину такси.

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Об этом сообщает Полиция Киевской области.

"Полицейские провели ряд оперативно-розыскных мероприятий и установили личность злоумышленника, который нанес телесные повреждения таксисту. Им оказался 19-летний уроженец поселка Березная, Житомирской области. Как выяснилось, парень вызвал такси, чтобы доехать до определенного адреса, но во время поездки между таксистом и клиентом возникла конфликтная ситуация, при которой парень нанес оппоненту многочисленные ушибы и ножевые ранения", — говорится в сообщении полиции.

Полицейские задержали злоумышленника в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.

По данному факту возбуждено уголовное производство по ч.2 ст.15 (покушение на преступление) ч.1 ст.115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.

Напомним, в Киеве таксист ударил ножом в живот гражданина США, который вступился за Украину и Грузию.

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