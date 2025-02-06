Избиение подростка в Киеве: молодчики в масках издевались над парнем (видео)

На кадрах видно, как жертву бьют ногами, а потом еще и цепью.

Полиция столицы приступила к проверке по факту очередного избиения подростка в Оболонском районе. Информацию о происшествии и видео стражи порядка обнаружили 6 февраля вечером во время мониторинга социальных сетей.

Об этом идет речь в сообщении полиции Киева.

В соцсетях было опубликовано видео, как группа подростков, скрывая свои лица под масками, избивает парня, после чего хвастаются, что завладели его телефоном.

Также есть информация, что подростки якобы под видом девушки на сайте знакомств договорились с парнем о встрече, а когда тот пришел, избили его ногами, а потом еще и цепью.

Между тем, в полиции отметили, что заявлений и сообщений относительно происшествия к ним не поступало. Правоохранители зарегистрировали указанную информацию и выясняют все обстоятельства происшествия и его участников.

Очередное издевательство над подростком в Киеве: юноши в масках избили парня цепью

Напомним, накануне в Запорожье жестоко избили подростка посреди улицы. Полицейские приступили к расследованию после обнаружения видео в социальных сетях.

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