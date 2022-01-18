Избиение киевлянина водителем Toyota Land Cruiser: инициировано расследование в отношении выезжавших на вызов патрульных

Патрульные, не вызвав следственно-оперативную группу, позволили водителю внедорожника покинуть место происшествия.

В Киеве прокуратура инициировала служебное расследование в отношении патрульных полицейских, выезжавших по вызову о жестоком избиении киевлянина водителем Toyota Land Cruiser.

Патрульные, не вызвав следственно-оперативную группу, позволили водителю внедорожника покинуть место происшествия.

Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской прокуратуры.

"Киевская городская прокуратура направила в Управление патрульной полиции в г. Киеве письмо о проведении полного, всестороннего и объективного служебного расследования в отношении действий патрульных полицейских, выезжавших 14 января 2022 года на вызов по избиению киевлянина", — говорится в сообщении прокуратуры.

Как сообщалось, 14 января 2022 года 24-летний водитель внедорожника, находясь возле одного из жилых домов по ул. А. Аболмасова в Днепровском районе Киева, агрессивно отреагировал на замечание 44-летнего местного жителя относительно неправильной парковки, набросился на него с кулаками и нанес тяжкие телесные повреждения.

"Сотрудники Управления патрульной полиции в г. Киеве, получив уведомление о нанесении гражданину телесных повреждений, прибыли по указанному адресу, однако, не вызвав следственно-оперативную группу, разрешили водителю внедорожника покинуть место происшествия. В дальнейшем благодаря вмешательству прокуратуры мужчина был задержан сотрудниками Днепровского райуправления полиции Киева в порядке ст. 208 УПК Украины", — говорится в сообщении прокуратуры.

В связи с изложенным, прокуратура инициировала проведение служебного расследования в отношении патрульных полицейских о полноте выполнения ими во время служебной деятельности требований действующего законодательства и возложенных задач по своевременному реагированию на совершение преступления.

Напомним, потерпевший, в результате избиения получивший открытую черепно-мозговую травму, находится в больнице. По словам врачей, ему диагностирован отек головного мозга.

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