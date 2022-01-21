Избиение адвоката под Киевом: за превышение служебных полномочий будут судить двух бывших копов

Избиение адвоката под Киевом: за превышение служебных полномочий будут судить двух бывших копов

Экс-правоохранителям грозит до восьми лет за решеткой.

Прокуроры Киевской областной прокуратуры утвердили и направили в суд обвинительный акт в отношении бывшего полицейского и экс-заместителя командира одного из взводов полка полиции особого назначения ГУ Нацполиции в Киевской области по факту превышения служебных полномочий, соединенных с применением насилия.

Об этом сообщает пресс-служба Киевской областной прокуратуры.

Следствием установлено, что в июле 2019 года правоохранители остановили мужчину на обочине дороги в Обухове, потому что по их мнению, он подозрительно выглядел.

Сначала копы требовали, чтобы гражданин показал содержимое своих карманов и пытались провести поверхностный осмотр, а затем сбили его с ног, надели наручники и нанесли телесные повреждения.

Потерпевший сообщил полицейским, что имеет адвокатское удостоверение.

Только через четыре часа с него сняли наручники и госпитализировали в медицинское учреждение в связи с плохим самочувствием.

"Действиями сотрудников полиции мужчине причинены легкие телесные повреждения, которые привели к кратковременному расстройству здоровья", — говорится в сообщении прокуратуры.

Прокуратура Киевской области

Досудебное расследование осуществлялось вторым следственным отделом территориального управления ГБР, расположенным в Киеве.

Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от трех до восьми лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до трех лет.

Напомним, сотрудники Территориального управления ДБР Хмельницкого разоблачили полицейских в трех областях, которые издевались над задержанными. Потерпевшие от жестокого избиения правоохранителями теряли сознание, а некоторые получили даже инвалидность.

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