Избиение 12-летней в Белой Церкви: в полиции сообщили, пытали ли девушку из-за наркотиков

У полиции нет данных о том, что причиной конфликта между подростками в Белой Церкви в Киевской области стали наркотики.

Об этом сообщил руководитель следственного управления ГУНП в Киевской области Виктор Луговой на брифинге.

По его словам, у полиции нет подтверждений относительно связи инцидента с наркотиками, который предполагали некоторые пользователи соцсетей. Такую информацию проверяют. Если эти данные подтвердятся, то правоохранители будут реагировать.

"В настоящее время отсутствует какая-либо информация о том, что участники события или их родители являются чиновниками или правоохранителями. Этот вопрос также тщательно проверяется. Некоторые родители фигурантов воюют в Вооруженных силах Украины, защищают наше государство. Мы благодарим их за это. Также среди них родителей есть умершие, те, кто не работает, и те, кто имеет работу. рассказал Луговой.

В полиции сообщили, что по состоянию на данный момент установлено 10 участников конфликта в возрасте от 12 до 16 лет. Один из них, 16-летний парень, получил статус подозреваемого. Ему инкриминируют пытки (статья 127 Уголовного кодекса Украины) и вымогательство (часть 4 статьи 189). Максимальные санкции по этим статьям – до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Напомним, на днях в Сети обнародовали видео, на котором старшеклассники жестоко издеваются над 12-летней девочкой в Белой Церкви. Ее бьют, клеят жевательную резинку на голову и требуют деньги.

Правоохранители установили семерых участников чрезвычайного происшествия в возрасте от 12 до 16 лет. Полиция квалифицировала действия всех участников избиения 12-летней Ярославы – досудебное расследование продолжается по факту пыток.

Ужас, всколыхнувший страну! Подробности жуткого избиения в Белой Церкви

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