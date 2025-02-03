Избиение 12-летней девочки в Белой Церкви: тетя рассказала новые детали расследования

Тетя Ярославы отметила, что все фигуранты дела сотрудничают со следствием, никто не скрывается.

Тетя 12-летней девочки Ярославы из Белой Церкви, которую избивали и оскорбляли подростки, Наталья Яковлева-Демеденко рассказала новые детали расследования.

Об этом женщина сделала сообщение в соцсетях.

"Расследование продолжается, и сейчас им занимается Белоцерковская полиция. Адвокаты потерпевшей ознакомились со всеми доступными документами по делу и анализируют их. Назначено около 10 экспертиз разного характера, которые помогут справедливому и точному расследованию для установления истины. Содержание под стражей (в СИЗО) одного из подозреваемых продлится до 22 марта 2025 года. Все фигуранты дела сотрудничают со следствием, никто не скрывается", — написала она.

Как отметила тетя Ярославы, больше деталей пока разглашать нельзя из-за тайны следствия.

Напомним, ранее всплыли новые ключевые подробности жестоких издевательств над 12-летней девочкой в Белой Церкви группой подростков.

Избиение школьницы в Белой Церкви! Новые подробности ужасного инцидента!

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