Избежит ли Киев локдауна в 2021 году: Кличко озвучил "оптимистичный" прогноз

Избежит ли Киев локдауна в 2021 году: Кличко озвучил "оптимистичный" прогноз

Кличко уверяет, что Киев готов к борьбе с коронавирусом.

Киев может избежать введения нового локдауна в 2021 году, несмотря на увеличение заболеваемости COVID-19.

Об этом мэр украинской столицы Виталий Кличко заявил в эфире "Свободы слова" на ICTV.

По его словам, хотя Киев является городом с наибольшей концентрацией людей, городская власть смотрит на ситуацию "оптимистично".

"Киев сегодня является лидером вакцинации в Украине, — указал мэр. — Вакцинировано уже более 1,6 млн человек. Половина из них — более 800 тыс. — привиты двумя дозами препарата от коронавируса".

Кличко отметил, что 98% пациентов с COVID-19, которые сейчас находятся в столичных больницах, до сих пор не вакцинировались. В то же время он заверил, что Киев готов к борьбе с пандемией.

"Сейчас в столице оснащены более 4,5 тыс. коек, медики обеспечены всем необходимым, есть 490 аппаратов ИВЛ", — рассказал мэр, добавив, что желающие могут вакцинироваться любым из четырех препаратов, в частности Oxford/AstraZeneca, Pfizer, Moderna и CoronaVac.

Ранее Кличко сообщал, что столичная власть готовится к "различным возможным вариантам". "Сегодня главное условие для избежания строгого локдауна — вакцинация", — отмечал он.

Между тем Черновицкая, Тернопольская, Волынская и Закарпатская области могут попасть в "красную" зону карантина из-за высокого уровня заболеваемости и госпитализаций.

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