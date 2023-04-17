Из зала суда - в СИЗО: одному из организаторов пьяных секс-вечеринок избрана мера пресечения (фото)

Обвиняемого заключили под стражу в зале суда, увеличив размер залога до 536 800 гривен.

В Киеве суд избрал меру пресечения еще одному подозреваемому в проведении пьяных секс-вечеринок.

По решению Киевского апелляционного суда, одного из организаторов взяли под стражу в зале суда, увеличив размер залога до 536 800 гривен.

Об этом сообщает полиция Киевской области.

Досудебное расследование продолжается.

"1 февраля полиция Киевщины объявила о подозрении молодчикам, которые доводили девушек до состояния беспомощности, заставляли выполнять непристойные действия сексуального характера, после чего глумились над жертвами в соцсетях", — напомнили в полиции.

Напомним, зимой в Сети произошел скандал из-за того, что якобы группа парней спаивала девушек, снимала их полуобнаженными, без сознания и пьяными, совершала сексуальное насилие, а видео сливала в соцсеть. Скандальные блогеры родом из Ивано-Франковской области, они якобы недавно переехали в столицу.

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