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Из-за воздушной тревоги в работе метро Киева произошли изменения: на некоторых станциях поезда не будут останавливаться

Автор
Юлия АбрамоваЮлия Абрамова
Дата публикации
Просмотры
272
Время на прочтение
1 мин
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Из-за воздушной тревоги в работе метро Киева произошли изменения: на некоторых станциях поезда не будут останавливаться

Фото: Associated Press

Киевляне и гости столицы используют метрополитен как укрытие.

На некоторых станциях метро в Киеве из-за большого количества людей в подземке вагоны не будут открываться.

Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

В Киеве продолжается воздушная тревога.

По поводу изменений в работе метро Кличко призвал следить за сообщениями на станциях.

Во время воздушной тревоги метро не курсирует по наземным участкам.

Не пренебрегайте правилами безопасности, оставайтесь в укрытиях.

Напомним, из-за очередных ракетных обстрелов по Украине без света осталось несколько регионов.

Сейчас в Киевской области работает ПВО, поэтому в ОВА предупредили о повышенной опасности ракетных ударов.

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Дата публикации
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