Из-за визита Эрдогана в Украину в Киеве 3 февраля будет перекрыта дорога: где именно

Из-за визита Эрдогана в Украину в Киеве 3 февраля будет перекрыта дорога: где именно

Ограничения движения будут, в частности, в центральной части города и на некоторых отдельных улицах.

В связи с официальным визитом в Украину президента Турции Реджепа Эрдогана 3 февраля в Киеве возможны временные ограничения дорожного движения в некоторых частях города.

Об этом сообщило Управление государственной охраны Украины.

Как отмечается, ограничения движения будут, в частности, в центральной части города, а также на некоторых улицах Дарницкого, Печерского и Шевченковского районов.

В УГО отмечают, что в соответствии с Законом Украины "О государственной охране органов государственной власти Украины и должностных лиц", государственная охрана осуществляется в отношении глав иностранных государств, парламентов и правительств и членов их семей, министров иностранных дел, руководителей международных организаций (других должностных лиц международных организаций), прибывающих в Украину или находящихся на ее территории в составе официальных делегаций или посещающих Украину по приглашению органов государственной власти.

Напомним, сегодня, 2 февраля, Офис президента Украины подтвердил информацию, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в четверг, 3 февраля, будет находиться в Киеве с официальным визитом. В программе визита – встреча с украинским лидером Владимиром Зеленским.

Читайте также: