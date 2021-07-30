Из-за столкновений у Офиса президента во время ЛГБТ-акции полиция задержала двух человек

Из-за столкновений у Офиса президента во время ЛГБТ-акции полиция задержала двух человек

Молодые люди привлечены к ответственности за мелкое хулиганство.

В пятницу, 30 июля, возникли столкновения на акции ЛГБТ-активистов у Офиса президента в Киеве между представителями праворадикальных организаций и правоохранительных органов. Как сообщили в пресс служба Нацполиции, двух агрессивных парней задержали.

Как известно, во время акции "Ревайхпрайд", которая проходит под стенами президентской администрации в поддержку ЛГБТ-сообщества, представители праворадикальных организаций предприняли попытку помешать ее проведению. В частности, они пытались прорвать кордоны полиции, в ответ стражи порядка применили слезоточивый газ.

В полиции отметили, что двое участников столкновений устоили словесный конфликт и нецензурно выражались в сторону правоохранителей и других граждан. На замечание прекратить нарушение общественного порядка молодые люди не реагировали.

Задержанных нарушителей правопорядка доставили в Печерское управление полиции.

"Злоумышленниками оказались уроженцы Житомирской области, 1979 и 1982 рождения, на которых составлены протоколы по ст. 173 (мелкое хулиганство) Кодекса Украины об административных правонарушениях. За это им грозит до пятнадцати суток административного ареста ", — сообщили в полиции.

Фото: Нацполиция

Напомним, опубликованное в соцсети видео, на котором военнослужащий ВСУ из Львовщины, который является открытым геем, страстно целует своего парня, стало поводом для его обвинений в том, что он "порочит форму".

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