Из-за сильного ливня Киев сковали пробки: где не проехать

Из-за сильного ливня Киев сковали пробки: где не проехать

Сильный ливень значительно замедляет движение транспорта.

Из-за сильного ливня в Киеве затопило улицы, что стало причиной заторов.

Как сообщили в патрульной полиции, на проспекте Победы было перекрыто движение в направлении на выезд из Киева.

Кроме того, из-за погодных условий был затруднено движение по улице Автозаводской.

На карте Google Maps указано, что в городе образовались значительные пробки. Движение транспорта затруднено на проспекте Победы, Большой окружной дороге, улице Елены Телиги, улице Дегтяревская, улице Богатырская, а также на Бориспольском шоссе.

На ул. Стеценко в Подольском районе не может проехать общественный транспорт.

Напомним, сегодня после обеда Киев накрыла гроза, в течение нескольких минут затопило улицы некоторых районов. Синоптики прогнозируют дожди до конца дня.

По данным Укргидрометцентра, на этой неделе в Украине частично начнется похолодание, местами дожди с грозами.

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