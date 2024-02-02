Из-за решетки на окнах чуть не сгорела семья с пятью детьми на Киевщине: фото

Спасатели срезали решетку и через окно вывели двоих взрослых и пятерых детей.

На Киевщине из-за решетки на окнах чуть не сгорела семья с пятью детьми.

Об этом сообщает Главное управление ГСЧС Украины в Киевской области.

В оперативно-диспетчерскую службу Бучанского района 2 февраля в 03:50 поступило сообщение о пожаре в селе Червоная Слобода в Макаровской территориальной громаде.

На место происшествия выехали спасатели 32-й Государственной пожарно-спасательной части пгт Макаров и 50-го Государственного пожарно-спасательного поста села Бышев.

Соседи, которые заметили пожар и вызвали спасателей, не знали, есть ли кто дома, потому что многодетная семья выезжала на запад страны. Но у дома спасатели заметили коляски и велосипеды, поэтому было очевидно, что семья вернулась.

Однако попасть в дом было невозможно, поскольку на окнах были решетки. Семья проснулась и пыталась выбраться на улицу, но огонь уже охватил дверь.

Спасатели срезали решетки и через окно достали всю семью – двоих взрослых и пятерых детей, самому старшему из которых было 12 лет, а самому маленькому – не исполнилось и года.

Старшему из спасенных детей было 12 лет, а самому маленькому – не исполнилось и года/Фото: ГСЧС Украины в Киевской области

Пожар ликвидирован в 05:55 на площади 81 кв. Причина пожара устанавливается. А спасатели напоминают, что в условиях пожара, решетки на окнах превращают помещение в ловушки.

Семья проснулась и пыталась выбраться на улицу, но огонь уже охватил дверь/Фото: ГСЧС Украины в Киевской области

А полицейские Киевской области обращаются к гражданам с просьбой соблюдать требования противопожарной безопасности и периодически проверять электроприборы на исправность.

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