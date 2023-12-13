Из-за ракетной атаки по Киеву без света оказались десятки домов

Свет в дома киевлян обещают вернуть уже к обеду.
В результате ракетной атаки по Киеву в ночь на 13 декабря в Днепровском районе без электроэнергии остались 35 частных домов.
Об этом сообщили в КГГА.
В результате повреждений линий электропередачи обломками сбитых российских ракет в Днепровском районе Киева без света оказались 35 частных домов.
Специалисты ДТЭК "Киевские электросети" работают над восстановлением электроснабжения. Ориентировочно поставки электроэнергии будут возобновлены до 14:00.
Ракетная атака по Киеву 13 декабря – что известно
Российские войска попытались атаковать Киев баллистическими ракетами в ночь на 14 декабря. Силы ПВО сбили все вражеские цели, однако в столице упали обломки ракет, которые наделали беды. Вспыхнули пожары, повреждены дома и более 50 человек пострадали.
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