Из-за ракетной атаки по Киеву без света оказались десятки домов

Свет в дома киевлян обещают вернуть уже к обеду.

В результате ракетной атаки по Киеву в ночь на 13 декабря в Днепровском районе без электроэнергии остались 35 частных домов.

Об этом сообщили в КГГА.

В результате повреждений линий электропередачи обломками сбитых российских ракет в Днепровском районе Киева без света оказались 35 частных домов.

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Специалисты ДТЭК "Киевские электросети" работают над восстановлением электроснабжения. Ориентировочно поставки электроэнергии будут возобновлены до 14:00.

Ракетная атака по Киеву 13 декабря – что известно

Российские войска попытались атаковать Киев баллистическими ракетами в ночь на 14 декабря. Силы ПВО сбили все вражеские цели, однако в столице упали обломки ракет, которые наделали беды. Вспыхнули пожары, повреждены дома и более 50 человек пострадали.

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