Из-за пожаров после авиаударов в Киеве и области наблюдается загрязненность воздуха: Кличко призвал не открывать окна

Из-за пожаров после авиаударов в Киеве и области наблюдается загрязненность воздуха: Кличко призвал не открывать окна

На улице защитите легкие, надев даже медицинский респиратор типа FFP2.

Взрывы и обстрелы приводят к ухудшению качества воздуха в Киеве – в некоторых районах города концентрация загрязняющих веществ в 12 раз превышает норму. В столице предупреждают о защите при выходе на улицу, передает КГГА.

"Не открывайте окна. А когда выходите на улицу – защитите легкие надев даже медицинский респиратор типа FFP2", — призвал мэр Киева Виталий Кличко.

Сейчас Киев находится на 9-й строчке в рейтинге городов мира по загрязненности.

Напомним, враг продолжает атаковать столицу. Ночью спасатели долго тушили пожар в Подольском районе. Где в результате обстрелов сгорел торговый центр, повреждены 6 жилых домов. Три из них непригодны для жизни.

8 человек погибли.

Повреждены также помещения двух школ и двух детских садов.

"Я обращаюсь к киевлянам – не снимайте и не выкладывайте видео передвижения военной техники, блокпостов, охраны стратегических объектов. Не помогайте врагу", — добавил мэр.

Также «Укрзалізниця» запустила в Киеве челночные рейсы сообщением Дарница – Святошино. Они помогут жителям левого берега Киева добраться на правый и соответственно в обратном направлении.

Об этом говорится в ТСН.