Из-за плохих оценок не пришел домой: на Киевщине искали школьника

Поиски 8-летнего мальчика, который в отчаянии ушел из школы, продолжались несколько часов.

Во вторник, 7 сентября, в городе Фастове Киевской области с помощью полиции проводили поиски 8-летнего Егора, который из-за плохих оценок в школе после занятий не вернулся домой.

Об этом сообщил на своей Facebook-странице начальник областного управления полиции Андрей Небытов.

Как показали камеры наблюдения, школьник вышел из учебного заведения в 12 дня. Родители сообщили о его исчезновении в полицию через пять часов. Телефона при себе мальчик не имел.

"Мы сразу подняли на поиски школьника весь личный состав полиции района, и уже через несколько часов нашли Егора и вернули сына родителям", — написал в соцсети начальник полиции Киевщины.

По его словам, это уже второй ребенок, которого сегодня искали в Фастовском районе. "Утром из-за конфликта с матерью ушла из дома 14-летняя Анна. Ювенальные полицейские быстро установили местонахождение девушки и успокоили родных", — сообщил Андрей Небытов.

Полицейские провели воспитательную беседу с обоими школьниками.

Напомним, ранее в Киеве искали 17-летнего подростка, который не поступил в университет и ушел из дома в неизвестном направлении.

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