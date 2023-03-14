Из-за Печерской лавры Кирилл пожаловался Папе Римскому и другим христианам

Гундяев утверждает, что при требовании к УПЦ МП покинуть лавру якобы нет достаточных юридических обоснований.

Глава РПЦ Кирилл Гундяев пожаловался на Украину в разные институты и организации в связи с тем, что заповедник "Киево-Печерская лавра" расторг контракт с монастырем УПЦ МП и попросил священников и монахов покинуть местность лавры до 29 марта.

Об этом сообщила "Новая газета" со ссылкой на цитаты из обращений Гундяева, обнародованных на официальных сайтах РПЦ.

Сообщается, что Кирилл разослал свои послания папе Римскому Франциску, другим лидерам христианского мира и главам ряда международных организаций. В частности, генсекам ООН и ОБСЕ, Верховному комиссару по правам человека и даже директору демонизированного российской пропагандой европейского Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ).

По данным издания, Гундяев, с момента полномасштабного российского вторжения в Украину твердил о "братьях" и "едином народе", вдруг назвал украинцев отдельным от российского народом.

Кирилл также признал существование в Украине законного государственного руководства, которое к тому же декларирует "приверженность демократическим нормам, европейскому пути развития, соблюдению прав и свобод человека".

Гундяев убеждает, что в требовании к УПЦ МП покинуть Лавру, якобы, нет достаточных юридических обоснований.

Напомним, Украинская православная церковь получила письмо-предупреждение от Национального заповедника "Киево-Печерская лавра" о расторжении договора, согласно которому монахи пользовались государственной собственностью. До 29 марта священники Московского патриархата должны освободить культовые постройки монастыря и передать имущество государству.

Лавра без Московского патриархата

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