Из-за отключения света в нескольких районах Киева проблемы с водоснабжением – КГГА

В столице из-за аварийного отключения света возникли проблемы с водоснабжением.

В Киеве 21 июня из-за аварии без электричества остались пять районов Киева, а также Бучанский район. В ряде районов столицы также снижено давление водоснабжения.

Об этом сообщает КГГА.

"Из-за аварийного отключения электроэнергии в столице обесточены несколько водопроводных и канализационных насосных станций "Киевводоканала". В связи с этим временно снижено давление водоснабжения в Шевченковском, Святошинском, Соломенском, Голосеевском, Подольском районах", — говорится в сообщении.

Как сообщает "Киевводоканал", давление водоснабжения будет постепенно возобновляться после завершения ремонта на электросетях.

Жителей многоэтажных домов предупредили, что давление на верхних этажах обычно обеспечивается дополнительными станциями подкачки, на запуск которых уходит больше времени.

В КГГА также отметили, что на ряде маршрутов электротранспорта столицы временно задерживается движение из-за отсутствия напряжения контактной сети.

Напомним, в Киевской области молния попала в жилой дом — фото.

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