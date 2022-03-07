Из-за обстрелов в Киевской области от газа отключили 96 тысяч абонентов

Из-за обстрелов в Киевской области от газа отключили 96 тысяч абонентов

Из-за активных боевых действий невозможно устранить повреждения.

"Оператор ГТС Украины" по требованию "Киевоблгаз" отключил шесть газораспределительных станций (ГРС) "Ирпень", "Ворзель", "Блыскавыця", "Стоянка", "5 (Гостомель, заводы)", "Чайка" из-за обстрелов газораспределительных сетей российскими войсками.

Об этом сообщает пресс-служба "Оператора ГТС".

Это означает, что 96 тысяч абонентов в пригородах Киева остаются без газоснабжения. Давление в системе хватит до утра 7 марта.

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"Причина — многочисленные повреждения распределительных сетей облгаза в результате обстрелов оккупантов. Из-за активных боевых действий сотрудники Оператора ГТС и Киевоблгаза не могут ликвидировать повреждения", — говорится в сообщении.

Напомним, Минэнерго временно запретило экспорт газа из Украины.