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Из-за обстрелов в Киевской области от газа отключили 96 тысяч абонентов

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Из-за обстрелов в Киевской области от газа отключили 96 тысяч абонентов

УНИАН

Из-за активных боевых действий невозможно устранить повреждения.

"Оператор ГТС Украины" по требованию "Киевоблгаз" отключил шесть газораспределительных станций (ГРС) "Ирпень", "Ворзель", "Блыскавыця", "Стоянка", "5 (Гостомель, заводы)", "Чайка" из-за обстрелов газораспределительных сетей российскими войсками.

Об этом сообщает пресс-служба "Оператора ГТС".

Это означает, что 96 тысяч абонентов в пригородах Киева остаются без газоснабжения. Давление в системе хватит до утра 7 марта.

"Причина — многочисленные повреждения распределительных сетей облгаза в результате обстрелов оккупантов. Из-за активных боевых действий сотрудники Оператора ГТС и Киевоблгаза не могут ликвидировать повреждения", — говорится в сообщении.

Напомним, Минэнерго временно запретило экспорт газа из Украины.

Как начиналась война России против Украины:

Потери россиян, воюющих против Украины:

По ориентировочным данным Генштаба Вооруженных Сил Украины, с утра 24 февраля до утра 6 марта войскам страны-захватчика России были нанесены следующие потери:

  • личного состава – более 11 тыс. человек,
  • танков – 285 ед.,
  • ББМ – 985 ед.,
  • артиллерийских систем – 109 ед.,
  • РСЗО ‒ 50 ед.
  • средства ПВО – 21 ед.,
  • самолетов – 44 ед.,
  • вертолетов – 48 ед.,
  • автомобильной техники – 447 ед.,
  • легкие скоростные катера – 2 ед.,
  • цистерн с ППМ ‒ 60,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 4.

Данные уточняются. Подсчет усложняется высокой интенсивностью боевых действий.

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