Из-за непогоды Киев ограничивает въезд транспорта в город

Вьюга может вызвать коллапс на дорогах города.

Синоптики предупреждают об усложнении погодных условий в Киеве в ближайшие два дня, 26-27 ноября. Из-за сильной вьюги и снежных заносов местные власти ограничивают въезд транспорта в столицу.

Об этом сообщили в пресс-службе Киевской городской военной администрации.

"27 ноября, в понедельник, во избежание пробок на дорогах и для свободного движения снегоуборочной техники будет ограничен въезд в город крупногабаритного транспорта", — говорится в сообщении.

Сложные погодные условия могут привести к усложнению работы транспорта, коммунальных и энергетических предприятий. Аварийные, коммунальные и дорожные службы города готовы ликвидировать последствия непогоды.

"Упорно просим водителей без необходимости не выезжать на улицы города, не парковать авто на тротуарах на обочинах, чтобы не мешать спецтехнике", — добавили в КМВА.

Как сообщалось, в Киеве школам рекомендуют перейти на дистанцию из-за снегопада. Учебным заведениям рекомендуют в понедельник, 27 ноября, работать в смешанном формате. Это связано с прогнозируемым снегопадом.

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