Из-за марша антивакцинаторов центр Киева сковали пробки: где не проехать

Они требуют отмены карантинных ограничений.

В Киеве возле Верховной Рады началась акция против карантинных ограничений и вакцинации. На акцию пришли около тысячи человек, они перекрыли дорогу. Полицейские пытаются убедить их разблокировать дорогу, но люди не слушают. Митингующие называют себя движением за права человека. Уверяют, что приехали со всей Украины.

В частности, протестующие перекрыли девять улиц:

ул. Грушевского, 5 (возле стадиона "Динамо")

пер. Крепостной, 30/1 (возле Дома офицеров),

перекресток: ул. Московская, пер. Инженерный,

перекресток: ул. Липская, ул. Институтская (возле гостиницы "Национальная"),

перекресток: ул. Институтская, ул. Ольгинская,

перекресток: ул. Ольгинская, площадь И. Франко,

перекресток: ул. Лютеранская, ул. Круглоуниверситетская,

перекресток: ул. Лютеранская, ул. Заньковецкая,

ул. Парковая, 35

Карта заторов в Києве по состоянию на 10:55 2 ноября. Скриншот з infoportal.kiev.ua

Напомним, что в Киеве за сутки коронавирусом заболели более 2 тысяч человек, умерли почти 70 человек. Таких цифр еще не было – это печальный антирекорд.

В Украине 2 ноября - более 23 тысяч новых случаев коронавируса, 720 человек умерли. Из-за коронавируса только за сутки госпитализировано более 5 тысяч человек. 93,2% госпитализированных из-за COVID-19 на прошлой неделе – невакцинированные и не имели никакой дозы антиковидной вакцины, сообщили в Минздраве.

Записаться на вакцинацию против COVID-19 уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра Минздрава 0-800-602-019. Больше о вакцинации вы можете узнать на сайте vaccination.covid19.gov.ua.

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