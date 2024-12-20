Из-за атаки в Киевской области вспыхнул масштабный пожар (видео)

Огонь охватил площадь в 15 000 кв. м.

В Киевской области после атаки беспилотниками в ночь на 20 декабря спасатели ликвидируют масштабный пожар в складском помещении.

Об этом сообщили в ГСЧС Украины.

Ночью в результате вражеской атаки дронами на территории Бориспольского района загорелось складское помещение площадью 15 000 кв. м.

С огнем борются 72 чрезвычайника ГСЧС и 24 единицы техники. К ликвидации привлечены специализированная техника из Киева, аэропорта "Борисполь", местные пожарные команды, пожарный поезд Юго-Западной железной дороги, а также автомобили для подвоза воды от местных органов власти.

В 04:05 пожар удалось локализовать. Обошлось без погибших и пострадавших.

Из-за атаки на Киевщине возник масштабный пожар

Напомним, утром 20 декабря враг атаковал ракетами Киев. В городе попадали обломки. Есть раненые и разрушения.

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