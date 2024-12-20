Из-за атаки в Киеве сотни домов остались без отопления

Бригады "Киевтеплоэнерго" устраняют последствия масштабного повреждения.
В результате атаки на Киев 20 декабря была повреждена тепломагистраль. Из-за этого без теплоснабжения оказались 630 жилых домов, медучреждения, школы и детсады.
Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко.
В результате российской атаки была повреждена тепломагистраль в Голосеевском районе столицы. Поэтому без тепла сейчас находятся 630 жилых домов, 16 лечебных заведений, 17 школ и 13 детских садов.
Кличко отметил, что бригады "Киевтеплоэнерго" уже приступили к работам по ликвидации последствий масштабного повреждения.
Напомним, утром 20 декабря армия РФ атаковала Киев восемью ракетами "Кинжал" и "Искандер/KN-23". В результате падения обломков в разных районах есть разрушения и пострадавшие.
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