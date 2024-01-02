Из-за атаки в двух районах Киевщины исчез свет

Электроснабжение возобновят, когда это позволит ситуация с безопасностью.

В результате ракетной атаки 2 января в двух районах Киевской области частично исчезло электроснабжение.

Об этом сообщили в ДТЭК.

По информации компании, из-за атаки российских оккупантов на Киевщине частично отсутствует свет в Бучанском и Вышгородском районах

"Как только ситуация с безопасностью позволит, обязательно вернем всем электроснабжение", — пообещали в ДТЭК.

Атака по Киеву 2 января – что известно

Российские захватчики массированно атаковали Киев ракетами утром 2 января. В частности, враг выпустил "Кинжалы". В результате ударов есть раненые и погибшая. В разных районах столицы обломки ракет нанесли разрушения жилым домам, автомобилям и другим объектам. Есть проблемы с электро- и водоснабжением.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: Киев во взрывах, огне и дыме! Новости 9:30 2 января 2024 года

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