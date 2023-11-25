Из-за атаки РФ в Киеве могут ограничить энергоснабжение

В субботу, 25 ноября, в Киеве возможны ограничения энергоснабжения из-за массированной атаки беспилотников, которую российские оккупанты осуществили 25 ноября.

Об этом сообщили в пресс-службе Киевской городской военной администрации.

По информации "Укрэнерго", магистральные воздушные линии электропередачи и линии распределения облэнерго в центральном регионе повреждены в результате ночной атаки врага.

"Ремонтные бригады уже приступили к аварийно-восстановительным работам. Но в период выполнения восстановительных работ в столице возможны ограничения энергоснабжения", — отмечают в администрации.

В КМВА отмечают, что для ликвидации последствий атаки нужно время. Ремонтные бригады уже работают. Тем временем людей просят не перегружать сети и экономить электроэнергию.

Напомним, из-за массированной атаки дронов на Киев город частично остался без света. В столице после обстрела без света 77 жилых домов и 120 учреждений в центре.

Известно, что при обстреле оккупанты повредили инфраструктуру "Укрэнерго". В центральном регионе Украины в результате ночной атаки оккупантов повреждены магистральные воздушные линии электропередачи.

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