Из-за атаки по Киеву и области без света осталось 250 тысяч потребителей: будут ли отключения

В Киеве и области есть повреждения в сетях "Укрэнерго" в результате ракетной атаки 2 января. Без электроэнергии оказалось более 250 тыс. потребителей.

Об этом сообщили в "Укрэнерго".

"Из-за последствий массированной ракетной атаки есть повреждения в сетях "Укрэнерго" и облэнерго в Киеве и области. Обесточено более 250 тысяч потребителей, данные уточняются", — говорится в заявлении компании.

Там отметили, что все обесточения связаны с боевыми действиями. В то же время, заверили, что применение графиков отключений света не планируется.

Восстановительные работы начнутся сразу после оценки степени повреждения ремонтными бригадами "Укрэнерго" и облэнерго.

В настоящее время электроэнергии, производимой электростанциями всех видов, хватает для обеспечения энергоснабжения всех юридических и бытовых потребителей. Пропускная способность высоковольтных сетей "Укрэнерго" достаточна для покрытия имеющегося спроса.

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Где еще в Украине есть отключения света

Из-за непогоды в Хмельницкой области обесточены 14 населенных пунктов.

Из-за боевых действиям и по другим причинам без электроэнергии остаются 439 населенных пунктов. Аварийно-восстановительные работы производятся в зависимости от ситуации с безопасностью и с разрешения военных.

Напомним, российские оккупанты в ночь на 2 января и утром устроили массированную атаку по Украине дронами и ракетами разных типов. Под удары попали южные области, Киев и Харьков. В результате атаки есть существенные разрушения, погибшие и раненые.

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