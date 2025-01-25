Из-за атаки на Киевскую область пострадал ребенок: детали от полиции

В результате атаки беспилотниками на Киевскую область 25 января пострадал пятилетний ребенок.

Об этом сообщила Национальная полиция Украины.

Полиция Киевской области продолжает фиксировать последствия вражеской атаки.

"Сейчас известно о пострадавшем 5-летнем ребенке. Он госпитализирован в больницу — жизни и здоровью пострадавшей ничего не угрожает", — говорится в заявлении.

Напомним, российская армия в ночь на 25 января атаковала Киевщину дронами, в результате чего был поврежден 9-этажный жилой дом.

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