Категория
Киев
Live
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

Из-за атаки на Киевскую область пострадал ребенок: детали от полиции

Из-за атаки на Киевскую область пострадал ребенок: детали от полиции

Разрушение в Киевской области из-за атаки 25 января

Полиция Киевской области продолжает фиксировать последствия российской атаки.

В результате атаки беспилотниками на Киевскую область 25 января пострадал пятилетний ребенок.

Об этом сообщила Национальная полиция Украины.

Полиция Киевской области продолжает фиксировать последствия вражеской атаки.

"Сейчас известно о пострадавшем 5-летнем ребенке. Он госпитализирован в больницу — жизни и здоровью пострадавшей ничего не угрожает", — говорится в заявлении.

Напомним, российская армия в ночь на 25 января атаковала Киевщину дронами, в результате чего был поврежден 9-этажный жилой дом.

Читайте также:

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.

Вживую с места попадания в Вишневом: чудом никто не погиб!

Вживую с места попадания в Вишневом: чудом никто не погиб!

Похожие темы:

Статья из подборки новостей:
Война России против Украины
Следующая публикация