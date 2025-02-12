Из-за атаки на Киев повреждены газифицированные здания: где нет газа

Из-за российского ракетного удара по Киеву 12 февраля были повреждены газифицированные здания в Оболонском районе. В связи с этим временно прекращено распределение газа в некоторые здания.

Об этом сообщил "Киевгаз".

Из-за ракетных обстрелов утром в Оболонском районе были повреждены фасады и кровли газифицированных зданий. В связи с этим временно прекращено распределение газа в:

дошкольное учебное заведений;

котельную на крыше бизнес-центра;

помещение финансового учреждения, где были поражены три котельные (одна из них разрушена, две – повреждены).

В местах падения обломков работают специалисты Управления аварийно-восстановительных работ "Киевгаза" и экстренные службы. Проводится тщательная проверка состояния коммуникаций, куда попали обломки ракет на предмет загазованности.

Напомним, в ночь на 12 февраля россияне нанесли ракетный удар по Киеву. В Оболонском районе погиб человек, есть раненые. В этом же районе частично пропал свет. Повреждения зафиксированы также в Святошинском и Голосеевском районах.

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