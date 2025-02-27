Из-за атаки БпЛА на Киевщину загорелся промышленный объект (фото)

Российская армия атаковала Киевскую область беспилотниками в ночь на 27 февраля. Из-за этого возник пожар.

Об этом сообщили в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям Украины.

"Киевщина: ночью в одном из районов области в результате падения обломков БпЛА возник пожар на промышленном объекте", – указано в заявлении.

На месте происшествия работали 81 спасатель и 24 единицы техники, ликвидировавшие пожар.

Обошлось без погибших и пострадавших.

Пожар в результате атаки на Киевскую область 27 февраля / Фото: ГСЧС Украины в Telegram

Пожар в результате атаки на Киевскую область 27 февраля / Фото: ГСЧС Украины в Telegram

Пожар в результате атаки на Киевскую область 27 февраля / Фото: ГСЧС Украины в Telegram

Пожар в результате атаки на Киевскую область 27 февраля / Фото: ГСЧС Украины в Telegram

Напомним, в ночь на 27 февраля в Киеве прозвучала серия взрывов во время воздушной тревоги.