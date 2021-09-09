Из супермаркетов Киева изымают известный энергетик: обнаружили ядовитое вещество

В энергетическом напитке Hell обнаружили оксид этилена.

Из супермаркетов Киева изымают известный энергетик.

В энергетическом напитке Hell обнаружили ядовитое вещество — оксид этилена.

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Об этом сообщает Главное управление Госпродпотребслужбы в Киевской области.

"Система быстрого реагирования на пищевые продукты и корма (RASFF) обнаружила в напитке Hell Focus несанкционированное вещество — оксид этилена", — говорится в сообщении.

Отмечается, что напитки экспортировала венгерская компания Hell Energy Magyaroszag Kft. Представитель компании в Киеве — ООО "Хэлл энерджи Дринкс".

Госпродпотребслужба

"Предупреждаем операторов рынка о немедленном изъятии пищевого продукта из обращения и письменном информировании компетентного органа об обнаруженном несоответствии в срок не более двух рабочих дней", — отметили в Госпродпотребслужбе.

Справка: Оксид этилена (этиленоксид, оксиран) — это бесцветный газ. При вдыхании может вызвать раздражение слизистой оболочки носа, покраснение глаз, кашель, жжение во рту, одышку. При контакте с кожей вызывает покраснение, образование язв, аллергический дерматит. Также газ может вызвать головную боль, расстройство желудка. Кроме того, оксид этилена — канцерогенное вещество.

Напомним, в мороженом и пампушках, которые завозят в Украину, обнаружили опасную ядовитое вещество.

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