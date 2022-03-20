Из сел Киевской области удалось эвакуировать еще 3,3 тысячи человек — Верещук

Из сел Киевской области удалось эвакуировать еще 3,3 тысячи человек — Верещук

Российские оккупанты второй день подряд срывают эвакуацию людей из Бородянки.

В течение воскресенья, 20 марта, из сел Киевской области удалось эвакуировать более 3,3 тысячи человек. Больше вывезти не смогли из-за обстрелов российских оккупантов.

Об этом вечером 20 марта сообщила вице-премьер — министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук.

Из села Бобрик в Бровары удалось эвакуировать две тысячи человек.

Из села Тарасовка в Бровары эвакуировали 1310 человек.

С Бородянки в Белую Церковь эвакуация была сорвана. Второй день подряд российские оккупанты нарушают режим тишины.

⚡️Колонна из 17 эвакуационных автобусов и 300 автомобилей прибыла из Тарасовки в Бровары. Люди в безопасности. Спасибо спасателям, полиции, волонтерам, медикам, и всем кто помогал Эвакуация продолжается! Опубликовано Киевская областная государственная администрация Воскресенье, 20 марта 2022 г.

Всего в течение 20 марта в разных регионах Украины удалось эвакуировать 7295 человек. Из семи запланированных гуманитарных коридоров сработали всего четыре.

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