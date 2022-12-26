Из Регенераторной в Генераторную: в Киевсовете объяснили, почему у такого переименования мало перспектив

Киевляне просят переименовать улицу Регенераторную в Генераторную.

Соответствующую петицию зарегистрировали на сайте электронных петиций Киевсовета. Регенераторная улица расположена в Днепровском районе. Как отмечает автор петиции, она, кроме малопривлекательного названия, известна многим киевлянам тем, что это адрес одного из культовых киевских жилых комплексов – "Комфорт-таун".

"Чтобы увековечить память о временах, когда рашистский путинский режим пытался поставить украинцев на колени, разрушив обстрелами энергосистему государства, – и именно тысячи, десятки, сотни тысяч генераторов стали тогда настоящими символами несокрушимости, – предлагаю улицу Регенераторную переименовать в Генераторную. Gросто, честно, с уважением", – написал Алексей Радько, автор петиции.

Документ за шесть дней уже подписали 282 жителя города. Чтобы этот вопрос рассмотрел Киевсовет, необходимо собрать 6 тысяч подписей.

А вот в Киевсовете говорят, что спешить с таким переименованием не стоит. По словам депутата Киевсовета Ксении Семеновой, этот вопрос должен решаться на общественном обсуждении. А после этого на голосовании – какое предложение наберет больше голосов, такое название и будет принято. Также новое название должно пройти экспертную комиссию.



"Я считаю, что новые названия улиц должны нести определенный смысл – для города, для страны. А традиция называть улицы в честь промышленных приборов – это советская традиция, она не в западной и не в украинской культуре. Поэтому я такую историю не поддерживаю. Мне кажется, что в Днепровском районе можно найти и выдающихся деятелей, и киевские события, в честь которых можно переименовать эту улицу", — поделилась мнением с сайтом ТСН.ua Ксения Семенова, депутат Киевсовета.

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