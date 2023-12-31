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Из-под завалов извлекли еще тела – в Киеве снова возросло количество жертв после ракетной атаки

Автор
Ярослава ДеньковичЯрослава Денькович
Дата публикации
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Из-под завалов извлекли еще тела – в Киеве снова возросло количество жертв после ракетной атаки

Спасатели в Киеве после удара РФ 29 декабря / Фото: ГСЧС

Оккупанты нанесли мощный удар по столице 29 декабря.

В Киеве в результате ракетной массированной атаки РФ погиб уже 21 человек. Спасатели извлекли из-под завалов еще два тела.

Об этом сообщили в КГВА.

"Погибших от российских ракет в Киеве уже – 21. Спасатели извлекли из-под завалов еще два тела. Страшная трагедия для нашего города", — сообщил глава КМВА Сергей Попко.

Напомним, 29 декабря Россия совершила массированную атаку на Украину. В Киеве обломки сбитых ракет повредили здания в Святошинском, Дарницком, Подольском и Шевченковском районах столицы.

Атака на столицу 29 декабря стала самой большой по количеству жертв среди гражданских жителей. В Киеве 1 января будет днем траура.

Напомним, в Днепре возросло количество жертв в результате ракетной атаки РФ.

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Дата публикации
Просмотры
1432
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