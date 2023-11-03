Из медучреждения под Киевом пропал без вести 15-летний парень: фото, приметы

Подросток находился на лечении в медучреждении Глевахи.

Из медучреждения в Глевасе на Киевщине пропал без вести 15-летний парень.

Об этом сообщает полиция Киевской области.

"Полиция Киевщины разыскивает 15-летнего Максима Матийко из села Исайки. 3 ноября, в 10:30, в полицию поступило сообщение от отца о том, что его сын самовольно покинул медицинское учреждение в поселке Глеваха, в котором находился на лечении", — говорится в сообщении.

На поиски подростка оперативно привлечены все подразделения полиции Киевщины, в том числе работники Фастовского управления: оперативники, группы реагирования патрульной полиции, полицейские офицеры общества и ориентирована общественность.

Приметы Максима: рост — 140 сантиметров, худощавого телосложения, на голове шрам, выглядит на 10 лет.

Парень был одет в светло-зеленый спортивный костюм и черные кроссовки.

Фото и личные данные Максима Матийко предоставила полиция Киевщины / Фото: Полиция Киевской области

"При получении какой-либо информации о местонахождении разыскиваемого, сообщайте на спецлинию "102", — просят у полиции.

Напомним, в Гостомеле пропала 38-летняя женщина. Позже полиция сообщила, что ее разыскали.

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